«Футболисты не хотят быть подопытными кроликами». Глава PFA — о возобновлении сезона

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор высказал опасения относительно возобновления сезона английской Премьер-лиги.
«Это непросто, когда сначала нам говорили оставаться дома больше шести недель, а потом резко началось ослабление ограничений. Футболисты не хотят быть подопытными кроликами, и это можно применить ко всем в профессиональном спорте. Речь о балансе между безопасностью и попыткой максимально быстро вернуться к нормальной жизни», — приводит слова Тэйлора Sky Sports.
Глава PFA уверен, что к процессу возобновления сезона нужно подходить с особой осторожностью.
Напомним, ранее сообщалось, что рестарт АПЛ планируется на середину июня. Матчи, скорее всего, будут проходить на нейтральных стадионах. Зрители не будут присутствовать на трибунах.
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