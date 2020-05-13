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«Футболисты не хотят быть подопытными кроликами». Глава PFA — о возобновлении сезона

«Футболисты не хотят быть подопытными кроликами». Глава PFA — о возобновлении сезона
Футбол / Англия 0

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор высказал опасения относительно возобновления сезона английской Премьер-лиги.

«Это непросто, когда сначала нам говорили оставаться дома больше шести недель, а потом резко началось ослабление ограничений. Футболисты не хотят быть подопытными кроликами, и это можно применить ко всем в профессиональном спорте. Речь о балансе между безопасностью и попыткой максимально быстро вернуться к нормальной жизни», — приводит слова Тэйлора Sky Sports.

Глава PFA уверен, что к процессу возобновления сезона нужно подходить с особой осторожностью.

Напомним, ранее сообщалось, что рестарт АПЛ планируется на середину июня. Матчи, скорее всего, будут проходить на нейтральных стадионах. Зрители не будут присутствовать на трибунах.

Когда пандемия коронавируса отступит, а мы сможем вернуться в мир спорта? «Чемпионат» подготовил ролик, в котором разобрал ситуацию в ведущих футбольных лигах Европы.

Видео можно посмотреть на канале «Чемпионата» в YouTube.

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