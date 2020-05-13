Подросток оскорблял легенду «Арсенала» Райта в соцсети и угрожал заразить коронавирусом

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Иан Райт в своём «твиттере» пожаловался на пользователя, угрожающего и оскорбляющего его в социальных сетях.



«Я знаю, что по идее не должен обращать внимание, но эти сообщения всё равно задевают меня очень сильно. Это ребёнок! «Ты грёбаная обезьяна», «Ниггер». Это личные сообщения, которые Патрик О’Брайен прислал мне в «Инстаграме». Этот парень имеет возможность писать всё это мне и ни о чём не беспокоиться», — написал Райт.



Помимо расистских оскорблений подросток пригрозил легенде «канониров» заражением COVID-19: «Тебе как раз примерно 65 лет. Если у меня будет коронавирус, я покашляю в твоё лицо и подпишу тебе смертный приговор. При встрече я отправлю тебя в могилу». Также Райт получил такие сообщения: «Я ненавижу тебя», «Я ненавижу твою маму», «Я ненавижу твоего папу», «Я ненавижу твоих братьев и сестёр», «Я ненавижу всю твою семью».



Пресс-служба «Арсенала» в клубном аккаунте отреагировала на инцидент следующим образом: «Расизму нет места в футболе и в обществе в целом. Мы не будем терпеть расизм ни в одной из форм его проявления и гордимся разнообразием людей в нашей семье. Мы всегда будем с тобой, Иан».

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