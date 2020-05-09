Сол Кэмпбелл — о коронавирусе: это естественная или преднамеренная ошибка?

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Сол Кэмпбелл прокомментировал статью The Telegraph об исследовании, в котором говорится, что у темнокожих вероятность смерти от коронавируса в четыре раза выше, чем у людей с белой кожей.
«Этот вирус был естественной или преднамеренной ошибкой? Интересно, он специально атакует определённую группу крови?» — написал Кэмпбелл на своей странице в «Твиттере».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 278 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,4 млн человек.
В марте были получены возможные доказательства искусственного происхождения коронавируса. Журналистам удалось обнаружить научную публикацию в журнале Nature, датированную 2015 годом, которая была посвящена методике создания искусственного патогена и проверки его способности к заражению на мышах и клетках эпителия лёгких человека.
- 9 мая 2020
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