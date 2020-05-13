Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказал о разбирательстве по делу его клиента и нападающего «Сочи» Александра Кокорина.
«Кассационный суд удовлетворил нашу жалобу, отменил приговор Мосгорсуда и отправил дело в эту инстанцию на пересмотр. Именно этого мы и добивались. Теперь дело будет рассмотрено заново с учётом позиции кассационного суда. Это попытка добиться справедливости постфактум», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, осенью 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в Москве. Все четверо были осуждены на полтора года. В драках пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин.
- 13 мая 2020
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