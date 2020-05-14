Мартинес попросил «Интер» отклонять предложения «Ман Сити» и «ПСЖ». Он хочет в «Барселону»

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес намерен продолжить карьеру в составе «Барселоны».



Как сообщает Football Espana со ссылкой на свежий выпуск газеты Mundo Deportivo, 22-летний футболист не заинтересован в потенциальном переходе в «Манчестер Сити» или «Пари Сен-Жермен». Более того, Лаутаро попросил руководство «нерадзурри» отклонять предложения этих клубов. Аргентинец хочет перейти только в «Барселону».



Ранее сообщалось, что каталонский клуб работает над трёхсторонним трансфером с «Манчестер Сити» и «Интером», чтобы заполучить Мартинеса. Также появлялась информация, что сине-гранатовые пообещали Лаутаро место в стартовом составе.



Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года, а ранее играл на родине за «Расинг». В нынешнем сезоне нападающий провёл 22 матча в итальянской Серии А, забил 11 голов (2 – с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

«Барселона» работает над трёхсторонним трансфером с «Манчестер Сити» и «Интером»