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Мартинес попросил «Интер» отклонять предложения «Ман Сити» и «ПСЖ». Он хочет в «Барселону»

Мартинес попросил «Интер» отклонять предложения «Ман Сити» и «ПСЖ». Он хочет в «Барселону»
Футбол / Англия 0

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес намерен продолжить карьеру в составе «Барселоны».

Как сообщает Football Espana со ссылкой на свежий выпуск газеты Mundo Deportivo, 22-летний футболист не заинтересован в потенциальном переходе в «Манчестер Сити» или «Пари Сен-Жермен». Более того, Лаутаро попросил руководство «нерадзурри» отклонять предложения этих клубов. Аргентинец хочет перейти только в «Барселону».

Ранее сообщалось, что каталонский клуб работает над трёхсторонним трансфером с «Манчестер Сити» и «Интером», чтобы заполучить Мартинеса. Также появлялась информация, что сине-гранатовые пообещали Лаутаро место в стартовом составе.

Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года, а ранее играл на родине за «Расинг». В нынешнем сезоне нападающий провёл 22 матча в итальянской Серии А, забил 11 голов (2 – с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

«Барселона» работает над трёхсторонним трансфером с «Манчестер Сити» и «Интером»
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