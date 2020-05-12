«Барселона» работает над трёхсторонним трансфером с «Манчестер Сити» и «Интером»

«Барселона» продолжает предпринимать попытки заполучить нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Как сообщает Corriere dello Sport, в настоящее время сине-гранатовые прорабатывают трёхстороннюю сделку, участником которой помимо «нерадзурри» должен стать «Манчестер Сити». По задумке каталонцев, их защитник Нелсон Семеду отправится в стан «горожан», которые в свою очередь отдадут «Интеру» другого оборонительного игрока – Жоау Канселу. Таким образом, миланцы получат ценный актив и снизят цену на Мартинеса, который по итогам сделки достанется «Барселоне».
Поспособствовать осуществлению планов сине-гранатовых должен тот факт, что видеть Семеду в «Манчестер Сити» хочет главный тренер команды Хосеп Гвардиола. Канселу же ранее выступал за «Интер» и хорошо знаком с клубом.
- 12 мая 2020
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