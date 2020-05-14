«Оль, не получается — давай ЭКО». Тарасов — о попытках завести детей с Бузовой

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему он и его бывшая супруга Ольга Бузова не смогли завести детей.
«Ощущение было, что только я хотел завести детей. Так и есть на самом деле. Я видел, что человеку просто неинтересно, интересна только карьера. Я не утверждаю, это не доказано, но моё предположение – человек принимал противозачаточные. Я её отправил к своему доктору. Он якобы тоже что-то нашёл, после чего дал мне совет: «Я вижу, что ты хочешь, но она не хочет. Предложи ей ЭКО. Сделаем сразу двоих. Если откажет, всё ясно». Я с ней поговорил аккуратно, планировал, как это всё поднести. Говорю: «Оль, ну не получается — давай ЭКО». Она сказала: «Давай, всё супер». Проходит два дня, я радостный, она говорит: «Зачем нам два ребёнка?» Я говорю: «Я не хочу, чтобы, когда мне было непонятно сколько лет, ребёнок только в детский сад пошёл. Ты роди, и всё, свободна, живём, радуемся жизни, новый этап». Но сам разговор был такой: зачем нам два, давай одного. Мне надоело в этом ковыряться, я устал, понял, что просто человек не хочет», — сказал Тарасов в интервью каналу Super в YouTube.
Тарасов и Бузова состояли в браке с 2012 по 2016 год.
- 14 мая 2020
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