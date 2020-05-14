Владислав Радимов не исключил, что в будущем покинет «Зенит»
Главный тренер «Зенита-2», бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился планами на будущее.
«Мне нравится работать с молодёжью. Им от 16 до 20 лет. Моя цель – помочь им попасть в первую команду, хоть это и сложно. Мне импонирует атакующий футбол. Мы стараемся прессинговать и рисковать. Если ты хочешь что-то выиграть, тебе придётся рисковать, даже если ты ошибаешься.
Я счастлив в «Зените», у меня есть контракт. В будущем, если поступит интересное предложение, чтобы сделать шаг вперёд, мы посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Радимова Marca.
Радимов возглавлял «Зенит-2» с 2013 по 2017 год, в 2018 году специалист вернулся в команду. Под его руководством команда стала серебряным призёром первенства ПФЛ в 2015 году.
- 14 мая 2020
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