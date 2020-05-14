Селюк: у футболистов «Локо» нет мужского начала – они не заступились за Сёмина

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива» по решению руководства клуба.
«Сегодняшний день – позор всего российского футбола. Сегодня коррупция и воровство победили достоинство и честь. Если мы сами так относимся к легендам, то чего ждать от молодых мальчиков и девочек, как их воспитывать? Как объяснить им, что результаты не важны, а важна лояльность руководству? Чтобы работать в «Локомотиве» нужно быть ручным. Произошедшее меня ошарашило.
Я не увидел выступления футболистов. У них нет своей позиции. Если бы Фергюсона убирали из «МЮ», то вся команда встала бы на его защиту. А у игроков «Локомотива» нет мужского начала, они зарыли голову в песок и не вступились за Сёмина. Большинство из них находится в клубе из-за Палыча! И спросить про это надо у Лоськова, Хапова и Пашинина. Они должны были высказать своё мнение, их к себе в штаб взял Сёмин. Но они сидят и думают: «Зато нас не выгонят». А в итоге будут носить манишки Николичу. Им не будет стыдно, когда Николич будет кричать: «Лоськов, пойди принеси фишки», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Максимом Пахомовым.
- 14 мая 2020
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