«Спасибо за всё, Юрий Палыч!» Антон Миранчук попрощался с Сёминым
Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.
«Спасибо за всё, Юрий Палыч! Вы отличный человек и отличный тренер! #Legend», — написал Миранчук на своей странице в «Инстаграме». Футболист также опубликовал совместное фото со специалистом.
Сегодня «Локомотив» на своём официальном сайте объявил об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.
Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010-й. В ходе своей карьеры наставника специалист также работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.
«Локомотив» объявил об уходе Юрия Сёмина
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