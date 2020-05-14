Агенты Гурцкая и Йоксимович стали посредниками назначения Николича в «Локомотив»

Как стало известно «Чемпионату», агенты Тимур Гурцкая и Деян Йоксимович являлись посредниками назначения Марко Николича на пост главного тренера московского «Локомотива».

Сегодня «Локомотив» на своём сайте объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера команды. Последним клубом Николича был венгерский «Мехервар», который он покинул в прошлом году. Специалист тренировал люблянскую «Олимпию» и ряд клубов в Сербии, среди которых «Партизан».



На посту наставника «Локомотива» Николич сменил Юрия Сёмина, который тренировал команду с 2016 года, а до этого возглавлял её трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.

Деян Йоксимович ранее представлял интересы бывших игроков ЦСКА Милоша Красича и Ивицы Олича. Тимур Гурцкая несколько лет работал в «Спартаке», был связан с экс-тренером клуба Массимо Каррерой.