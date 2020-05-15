«Бог вернулся и следит за тобой». Златан Ибрагимович прокомментировал возвращение в Италию

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал своё возвращение в Италию из Швеции, опубликовав фото в «Инстаграме» с видом на город.
«Бог вернулся и следит за тобой», — гласит подпись Златана к опубликованной фотографии.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Златана Ибрагимовича.
Напомним, во время паузы в чемпионате Италии, вызванной пандемией коронавируса, Златан улетел в Швецию, где тренировался с «Хаммарбю».
Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешнем сезоне 38-летний шведский форвард принял участие в восьми матчах чемпионата Италии (в семи — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.
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