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Златан Ибрагимович вернулся в Италию

Златан Ибрагимович вернулся в Италию
Футбол / Италия 0

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вернулся в Италию, сообщает AP.

Шведский форвард сможет приступить к тренировкам с миланской командой только после того, как пройдёт двухнедельный карантин. Напомним, во время паузы в чемпионате Италии, вызванной пандемией коронавируса, Ибрагимович улетел в Швецию, где тренировался с «Хаммарбю».

Из-за пандемии коронавируса были приостановлены многие спортивные турниры, в том числе итальянская Серия А. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 284 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,5 млн человек.

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