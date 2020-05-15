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Сергей Прядкин прокомментировал возобновление сезона РПЛ

Сергей Прядкин прокомментировал возобновление сезона РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал возобновление чемпионата России.

«Я рад, что мы возобновляем сезон в оптимальные для сложившейся ситуации даты – на предпоследней неделе июня. Это позволит всем футболистам подготовиться к возвращению на поле и доиграть сезон в сжатые, но разумные сроки.

Нам всем предстоит большая работа: возвращение игроков и тренеров из-за границы, подготовка к проведению матчей в непростых условиях. Мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасность всех участников соревнований.

К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей – ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе. Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально», – приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ на официальном сайте.

Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
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