Сергей Прядкин прокомментировал возобновление сезона РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал возобновление чемпионата России.

«Я рад, что мы возобновляем сезон в оптимальные для сложившейся ситуации даты – на предпоследней неделе июня. Это позволит всем футболистам подготовиться к возвращению на поле и доиграть сезон в сжатые, но разумные сроки.



Нам всем предстоит большая работа: возвращение игроков и тренеров из-за границы, подготовка к проведению матчей в непростых условиях. Мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасность всех участников соревнований.



К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей – ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе. Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально», – приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ на официальном сайте.