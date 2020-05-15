«Рубин» возобновит тренировки на клубной базе 16 мая
Казанский «Рубин» возобновит тренировки на клубной базе с соблюдением мер предосторожности, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
«Команда соберётся на клубной базе 16 мая и будет заниматься с соблюдением всех мер предосторожности и предписаний медицинского штаба. Иностранные футболисты, которые находятся в данный момент за границей, присоединятся к команде сразу после того, как будет получено разрешение на въезд в Россию», — сказано в заявлении.
Сегодня, 15 мая, министерство спорта Республики Татарстан частично сняло ограничения организации тренировочного процесса. Согласно новому приказу, начиная с 13 мая на территории республики разрешается проводить занятия профессиональным клубам.
«Рубин» может возвращаться к тренировкам. В Татарстане частично сняли ограничения
- 15 мая 2020
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