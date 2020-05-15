Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дюков: продление контрактов не может быть обязательством. Это дело клубов и игроков

Дюков: продление контрактов не может быть обязательством. Это дело клубов и игроков
Футбол / РПЛ 0

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал ситуацию с продлением контрактов. Сегодня, 15 мая, стало известно, что сезон Российской Премьер-Лиги возобновится 21 июня. РФС не обязал клубы продлить контракты игроков, истекающие до этого дня.

«Продление контрактов игроков не может быть обязательством. ФИФА рекомендует продление до конца сезона. Ни ФИФА, ни УЕФА, ни РФС не могут обязать клубы продлить контракты. Это дело клубов и игроков», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сезон в Российской Премьер-Лиге, как и практически все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса.

Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020