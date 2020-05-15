Дюков: продление контрактов не может быть обязательством. Это дело клубов и игроков

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал ситуацию с продлением контрактов. Сегодня, 15 мая, стало известно, что сезон Российской Премьер-Лиги возобновится 21 июня. РФС не обязал клубы продлить контракты игроков, истекающие до этого дня.

«Продление контрактов игроков не может быть обязательством. ФИФА рекомендует продление до конца сезона. Ни ФИФА, ни УЕФА, ни РФС не могут обязать клубы продлить контракты. Это дело клубов и игроков», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сезон в Российской Премьер-Лиге, как и практически все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса.