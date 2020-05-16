Это’О, Жирков, Виллиан и Диарра вошли в символическую сборную «Анжи», Роберто Карлос – нет

«Анжи» в «твиттере» показал символическую сборную команды по версии болельщиков.

Вратарь: Владимир Габулов

Защитники: Юрий Жирков, Кристофер Самба, Жоао Карлос, Андрей Ещенко

Полузащитники: Лассана Диарра, Леонардо да Силва, Бернард Бериша, Виллиан

Форварды: Самуэль Это’О, Янник Боли

Главным тренером сборной выбран Гус Хиддинк.

В символическую сборную не включили защитника Роберто Карлос, который выступал за клуб с 2011 по 2012 год. В чемпионате России он провёл за «Анжи» 25 матчей. Был временным помощником исполняющего обязанности главного тренера команды. В 2012 году был назначен директором команды.



Летом 2013 года владелец «Анжи» Сулейман Керимов принял решение сменить вектор развития, и команду покинули все приглашённые звёзды. Нынешний сезон «Анжи» завершил с финансовыми трудностями в зоне «Юг» ПФЛ.