«Ливерпуль» готов заплатить € 45 млн за защитника «Реала Сосьедад»
Защитник «Реала Сосьедад» Диего Льоренте попал в сферу интересов «Ливерпуля». Как сообщает La Razon, британский гранд готов выложить за 26-летнего футболиста € 45 млн, что является клаусулой футболиста. Испанец играет на позиции центрального защитника.
В текущем сезоне Диего провёл в составе нынешнего клуба 20 матчей, в которых отдал две результативные передачи. Его соглашение с «Реалом Сосьедад» действует до 2022 года.
В настоящее время на позиции центрального защитника в «Ливерпуле» выступают Вирджил ван Дейк, Деян Ловрен, Джо Гомес и Жоэль Матип.
Ранее стало известно, что «Ливерпуль» включился в борьбу за очередного футболиста «Ред Булл Зальцбург». На этот раз внимание мерсисайдцев привлёк полузащитник Доминик Собослаи.
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