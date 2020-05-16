Рангник предлагает кандидатуру Нагельсмана на пост главного тренера «Милана»
Бывший главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник в случае перехода на пост технического директора «Милана» намерен предложить руководству подписать контракт с Юлианом Нагельсманом, сообщает La Gazzetta Dello Sport.
Ранее сообщалось, что «Милан» предлагает Рангнику совмещать должности технического директора и главного тренера. Немецкий специалист отказался от такого предложения.
Другими претендентами на пост наставника россонери являются бывший главный тренер «Спартака», «Арсенала» и «ПСЖ» Унаи Эмери, а также экс-наставник «Валенсии» Марселино.
32-летний Нагельсман в настоящее время является наставником клуба «РБ Лейпциг». Его команда располагается на третьей строчке в турнирной таблице Бундеслиги.
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