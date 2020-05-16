Вячеслав Грозный: рассматривается пять вариантов продолжения чемпионата Казахстана

Главный тренер карагандинского «Шахтёра» Вячеслав Грозный рассказал о возможных сроках возобновления чемпионата Казахстана.



«Рассматривается пять вариантов продолжения чемпионата Казахстана. Пять дат – 31 мая, 7-е, 14-е, 21-е и 28 июня. В какой день возобновится чемпионат, зависит от главного санитарного врача Казахстана и последующего решения правительства и федерации. По моим ощущениям, это будет либо 31 мая, либо 7 июня. Скорее всего, из-за карантина и двухмесячной паузы изменится формат чемпионата: вместо трёх кругов мы сыграем два плюс кубок.



В стране положительная динамика по статистике эпидемиологической ситуации. Казахи очень дисциплинированные и чётко выполняли все правила карантина. Они были жесткими, но принесли результат. Тут нет такого — не хочу, не буду. На днях даже читал статью, что ВОЗ похвалил Казахстан за меры карантина. В Алма-Ате уже послабления карантина, в городе появилось больше машин, возобновился частично бизнес, производство. Но масочный режим еще соблюдается.



«Шахтер» пока тренируется группами. С 18 мая, возможно, разрешат всей командой. Мы размещаемся в гостинице в Алма-Ате. Наш тренерский штаб и иностранцы отсюда не выезжали. В номерах часто проводится дезинфекция. В это время мы занимались с иностранцами теорией, анализом. Ребята подтягивали русский язык.



Футболисты, которые живут в других городах, при въезде в Алма-Ату были обязаны сдать тест на коронавирус. Это касается всех, кто въезжал в город. Потихоньку работаем и рассчитываем вскоре начать чемпионат, хотя, конечно, до осени наверняка будем играть без зрителей», — приводит слова Грозного Meta-ratings.kz.