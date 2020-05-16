Мертенс готов перейти в «Интер»

Бельгийский форвард «Наполи» Дрис Мертенс, который в ближайшее трансферное окно станет свободным агентом, кажется, выбрал клуб, в котором желает продолжить карьеру. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, футболист решил подписать контракт с миланским «Интером».



В услугах 33-летнего игрока были заинтересованы многие европейские клубы, среди которых «Челси», «Ливерпуль», «Ювентус», «Монако» и «Ньюкасл». В «Наполи» тоже пытались уговорить бельгийца переподписать контракт.



Дрис Мертенс перешёл в «Наполи» из голландского ПСВ летом 2013 года. В составе неаполитанского клуба бельгиец стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии. В нынешнем сезоне Серии А Мертенс провёл 21 матч и стал автором 6 забитых мячей.



Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси и Бундеслиги, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

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