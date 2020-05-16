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«Боруссия» Д — «Шальке»: составы команд на матч 26-го тура Бундеслиги

«Боруссия» Д — «Шальке»: составы команд на матч 26-го тура Бундеслиги
Футбол / Германия 0

Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «Шальке-04» на матч 26-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Боруссия» Д: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Аканджи, Хакими, Делейни, Дахуд, Геррейру, Рейна, Брандт, Холанд.

«Шальке»: Шуберт, Кенни, Тодибо, Сане, Настасич, Очипка, Калиджиури, Маккенни, Сердар, Арит, Раман.

Этот матч станет первым после паузы в чемпионате Германии, объявленной из-за пандемии коронавируса. Матч дортмундской «Боруссии» с «Шальке-04» будет проходить при пустых трибунах.

Дортмундская «Боруссия» набрала 51 очко в 25 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Шальке» (37) — на 6-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Бавария», набравшая 55 очков в 25 матчах.

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