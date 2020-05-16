Футболисты «Динамо» пройдут тестирование на коронавирус 17 мая

Как стало известно «Чемпионату», завтра, 17 мая, московское «Динамо» соберётся на базе, где пройдёт тестирование на коронавирус. Во вторник, 19 мая, игроки пройдут медосмотр, после чего возобновят тренировки.

Напомним, 15 мая РФС объявил о решении доиграть сезон-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге. Турнир возобновится 21 июня.



Напомним, сезон в Российской Премьер-Лиге, как и практически все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.



После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров входят «Локомотив» и «Краснодар» (оба – по 41). Помимо них в зоне еврокубков находятся «Ростов» (38) и ЦСКА (36).