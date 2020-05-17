Игроков РПЛ обяжут соблюдать социальную дистанцию

В дни матчей возобновлённого сезона Российской Премьер-Лиги футболистов обяжут соблюдать социальную дистанцию. Данная информация указана в проекте медицинского регламента РПЛ.

Общие требования к организации социальной дистанции до начала и во время матча:



— Групповой выход игроков происходит без детского сопровождения, без обмена талисманами и вымпелами.



— Не допускается сбора единого состава команды и никаких командных фотографий (фотографы во внутренней зоне поля и допускаются только за ворота и вдоль длинной стороны).



— Не проводятся презентации с участием дополнительных персон и лиц, исключаются рукопожатия.



Прибытие команд на стадион:



— Команда, тренерский штаб и медицинский персонал приезжают на нескольких автобусах/трансферах, при проходе на стадион и при перемещениях в его зонах расстояние между игроками и персоналом должно быть увеличенным (не менее 2 метров).



— Требуется соблюдать раздельное прибытие команд на стадион (время и расстояние).



— Для организации раздевалок необходимо использовать свободное пространство любых соседних комнат в качестве дополнительных возможностей раздевалки (например, разделение стартовых одиннадцати игроков/вратари/запасные).



Использование раздевалок:



— В раздевалке для каждого игрока должна быть приготовлена обувь и экипировка (включая личные бутылки с водой).



— В конце матча игроки используют предоставленные им раздевалки для принятия душа и оставляют свою использованную экипировку в корзинах для одежды. Обувь следует оставлять в том месте, где они переодеваются.



— При принятии душа необходимо соблюдать социальную дистанцию (2 метра). Душевые кабинки следует занимать в шахматном порядке. Душевые следует дезинфицировать после каждой группы.