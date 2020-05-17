«Болтон» извинился перед Пике после слов Руни

«Болтон» обратился к защитнику «Барселоны» Жерару Пике после рассказа нападающего «Дерби Каунти» Уэйна Руни о том, что карьера испанца в «Манчестер Юнайтед» пошла под откос после гола Николя Анелька.

«Жерар Пике, приносим вам свои извинения. Несмотря на это, думаем, что вам всё-таки удалось построить неплохую карьеру вне „Манчестер Юнайтед“, — говорится в сообщении в официальном «твиттере» «Болтона».



«Карьеру Жерара Пике в „Юнайтед“ окончил „Болтон“. Пике был молод, над ним стали издеваться. Думаю, именно тогда Ферги решил, что он не подходит для Премьер-лиги", — ранее написал Руни в своей колонке для The Sunday Times.



В ноябре 2007 года «Манчестер Юнайтед» в гостях проиграл «Болтону» со счётом 0:1. Единственный гол забил форвард «Болтона» Николя Анелька после ошибки Пике. Испанского защитника заменили на 59-й минуте встречи.