Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Вердер» — «Байер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 18 мая в 21:30

«Вердер» — «Байер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 18 мая в 21:30
Футбол / Германия 0

Сегодня, 18 мая, состоится матч бременского «Вердера» с леверкузенским «Байером». Встреча 26-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт на стадионе «Везерштадион» в Бремене, стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером, в неё войдут ассистенты Хольгер Хеншель и Ян Клеменс Найтцель. Резервный рефери — Роберт Шредер.

Леверкузенский «Байер» набрал 47 очков в 25 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Бременский «Вердер» (18) — на предпоследнем, 17-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 26 матчах набравшая 58 очков. Ранее сезон в чемпионате Германии был прерван из-за пандемии коронавируса.

Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2019/2020
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020