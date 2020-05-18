«Вердер» — «Байер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 18 мая в 21:30

Сегодня, 18 мая, состоится матч бременского «Вердера» с леверкузенским «Байером». Встреча 26-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт на стадионе «Везерштадион» в Бремене, стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером, в неё войдут ассистенты Хольгер Хеншель и Ян Клеменс Найтцель. Резервный рефери — Роберт Шредер.
Леверкузенский «Байер» набрал 47 очков в 25 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Бременский «Вердер» (18) — на предпоследнем, 17-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 26 матчах набравшая 58 очков. Ранее сезон в чемпионате Германии был прерван из-за пандемии коронавируса.
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