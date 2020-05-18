Агент Райола рассказал, почему Холанд не перешёл в «Ювентус»

Мино Райола, агент норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, рассказал, что он воспрепятствовал переходу своего подопечного в туринский «Ювентус».
«Холанд не перешёл в „Ювентус“, так как они бы отправили его играть за молодёжный состав», — приводит слова Райолы Football Italia со ссылкой на La Repubblica.
Холанд перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 19-летний норвежец принял участие в девяти матчах Бундеслиги (шесть — в основном составе), забил 10 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с немецким клубом действует до лета 2024 года. Зимой 2021 года в контракте игрока активируется пункт о сумме отступных в размере € 75 млн.
- 18 мая 2020
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