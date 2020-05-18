Капелло назвал «Ливерпуль» идеальным клубом для Холанда

Бывший главный тренер «Милана», «Ювентуса» и «Реала» Фабио Капелло назвал клуб, который больше других подошёл бы нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.



Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Sky Sport Italia, итальянский специалист считает идеальной командой для 19-летнего футболиста «Ливерпуль». По его словам, габариты, скорость и нацеленность на ворота Холанда и тренерские способности наставника красных Юргена Клоппа стали бы прекрасным сочетанием. Капелло уверен, что Эрлинг обладает нужными качествами для выступления в английской Премьер-лиги и в составе мерсисайдцев стал бы только сильнее.



В минувшие выходные в немецкой Бундеслиге прошли первые матчи после паузы, объявленной из-за пандемии коронавируса. Холанд стал автором первого гола в первенстве после его возобновления. В матче с «Шальке-04» он также отметился результативной передачей и помог «Боруссии» добиться победы со счётом 4:0.

Алькасер: Холанд вписал своё имя рядом с моим в истории «Боруссии»