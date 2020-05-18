Коноплянка: матчи «Днепра» с «Металлистом» по ощущениям похожи на севильское дерби

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Евгений Коноплянка сравнил матчи между «Днепром» и «Металлистом» с севильским дерби «Севилья» — «Бетис» и рурским дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке-04».

«Матчи „Днепра“ с „Металлистом“ по ощущениям для меня похожи на дерби „Севильи“ и „Бетиса“ или „Шальке-04“ и „Боруссии“ из Дортмунда. Ты едешь на стадион, у тебя мурашки, колени дрожат, хотя ты играешь 150-й матч. Но понимаешь, что, приближаясь к стадиону, будто выходишь впервые. Было нереальное давление со стороны болельщиков „Металлиста“, но мы знали, что наш 12-й игрок всегда с нами. Они тоже давали нам импульс, и это всё выравнивало. Это была не игра, а бойня», — сказал Коноплянка в программе «Великий футбол».

Напомним, что ранее Коноплянка выступал за «Днепр», «Севилью» и «Шальке-04».