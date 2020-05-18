Понсе — о претензиях «Ньюэллса»: полностью уверен в серьёзности и солидности «Спартака»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал информацию, что его бывший клуб «Ньюэллс Олд Бойз» подал в жалобу в ФИФА, чтобы расследовать трансфер футболиста из «Ромы» в московский клуб.

«Из «Ньюэллс Ол Бойз» никто не связывался ни со мной, ни с моим отцом, который является моим агентом. Я читал об иске в CAS в новостях, знаю, что аргентинский клуб на что-то претендует. Но я игрок «Спартака» и полностью уверен в серьёзности и солидности клуба, за который выступаю. Делаю свою работу, чтобы помочь моей нынешней команде, а остальные дела меня вообще не касаются», — приводит слова Понсе Sport24.

Напомним, что «Ньюэллс Олд Бойз» полагалось 40% от продажи Понсе, но «Рома» значительно снизила сумму компенсации, включив в сделку голкипера Андреа Романьоли (сейчас выступает за «Спартак-2»). По данным Transfermarkt, московский клуб заплатил за 21-летнего итальянца € 3 млн, при этом его стоимость на момент трансфера оценивалась в € 25 тыс.



В качестве компенсации аргентинский клуб требует взыскать с «Ромы» € 2 млн.



Понсе является воспитанником «Ньюэллс Олд Бойз». В 2015 году форвард перешёл в «Рому», за которую в итоге не провёл ни одного официального матча. В течение трёх сезонов Эсекьель на правах аренды играл в «Гранаде», «Лилле» и афинском АЕКе.



В нынешней кампании Понсе забил 9 голов в 26 матчах за «Спартак» во всех турнирах.