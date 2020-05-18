Салугин: за победу в Кубке УЕФА в «Зените» заплатили по € 1 млн. В ЦСКА — в 10 раз меньше
Бывший нападающий ЦСКА и молодёжной сборной России Александр Салугин рассказал о премиальных, которые получили футболисты московского клуба за победу в Кубке УЕФА в 2005 году.
«По меркам «Зенита», где люди получили по € 1 млн на человека, мы получили раз в 10 меньше. Но у ЦСКА не было таких возможностей. Сколько заплатили – столько и заплатили. Все и так хорошо зарабатывали, зарплату получали вовремя и были довольны», — сказал Салугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.
В финале турнира московский ЦСКА обыграл лиссабонский «Спортинг». Первый тайм матча завершился со счётом 1:0 в пользу португальского клуба. После перерыва «армейцы» забили трижды и одержали победу. «Зенит» выиграл Кубок УЕФА в 2008 году.
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