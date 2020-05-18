Широков — о матче с «Марселем» в 2008-м: все просто ждали, когда Погребняк забьёт второй

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков поделился воспоминаниями об ответном матче 1/8 финала Кубка УЕФА сезона-2007/2008 с «Марселем» (2:0).



«Было хорошее настроение после Суперкубка. После первого матча в Марселе мы играли с “Локомотивом” и ожидаемо выиграли (смеётся). С эпичным голом Шавы против Левенца. Так что верили в свои силы. Трофей сам в руки шёл, на нём нужно было фокусироваться и не думать про поражение во Франции. А после Суперкубка уже настраивались на борьбу с “Марселем”.



Я тогда только пришёл, так что в основном в раздевалке слушал. Но в том матче и не нужно было в перерыве ничего говорить. Паша в первом тайме забил один гол, так что все просто ждали, когда он забьёт второй. Не подвёл.



Мы доминировали почти весь матч. Примерно такая игра была в Марселе, только в другую сторону. Может быть, мы создали меньше моментов, но вели игру.



Тогда было ещё непонятно, на кого мы выходим, так что особых ощущений не было. Я бы даже проход “Байера” не назвал моментом, когда поверил в возможность выиграть трофей, — мы ведь попадали на “Баварию”. После “Баварии” уже стало ясно, что надо брать кубок. А после “Марселя” просто было удовольствие от выхода в следующую стадию», — приводит слова Широкова пресс-служба «Зенита».



«Зенит-ТВ» покажет первый матч 1/4 финала Кубка УЕФА сезона-2007/2008 «Зенит» — «Байер». Трансляция состоится 21 мая в 20:00 мск.

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