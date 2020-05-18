Влашич, Бистрович, Бийол и Чорлука прилетят в Москву 21 мая

Как стало известно «Чемпионату», футболисты ЦСКА Никола Влашич, Кристиян Бистрович и Яка Бийол прилетят в Москву в четверг, 21 мая. Вместе с ними одним рейсом прилетит защитник «Локомотива» Ведран Чорлука.

Напомним, сезон в Российской Премьер-Лиге, как практически и все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. 15 мая Российский футбольный союз объявил, что розыгрыш чемпионата России решено доиграть. Турнир возобновится 21 июня. Матчи будут проходить без зрителей.

После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров входят «Локомотив» и «Краснодар» (оба – по 41). Помимо них в зоне еврокубков находятся «Ростов» (38) и ЦСКА (36).