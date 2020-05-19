Вячеслав Малафеев рассказал, как он пытался взять кредит в банке

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился историей, как он брал кредит.
«История одного кредита. Примерно полгода назад я решил взять кредит, чтобы вложить деньги в Любогорье. Хотел сделать искусственное футбольное поле, построить верёвочно-троллейный парк и иметь капитал для быстрых инвестиций. В результате вышла поучительная история.
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Начал обзванивать банки: есть ли продукт для физических лиц и кредитная линия под залог имущества, какая ставка? Оказалось, для юридического лица взять кредит — нет проблем, а физлицу отказывают.
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Но, удача! Один известный банк (не буду говорить название, чтобы не делать рекламу) согласился оформить кредитную линию на 30-40 млн под 11,5% годовых и залог коммерческого помещения.
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Я собрал необходимые бумаги. Через месяц мне ответили, что кредитный комитет одобрил моё заявление, но нужно ещё раз привезти весь пакет документов.
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Ближе к марту началась ситуация с коронавирусом. Банк в третий раз запросил те же документы и попросил поторопиться с их сбором, так как решение кредитного комитета скоро заканчивается. Привёз. Мне сообщили, что сумма уменьшается до 24 млн, а ставка поднимается до 15,5%. На логичный вопрос «Почему?» получил невнятные разъяснения о рисках. Объяснить связь между повышением годовых процентов и гарантией возврата сотрудники банка не смогли.
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Столько времени и сил было потрачено на согласование и сбор документов, что решил не отступать. Тем более по кредитной линии можно не брать деньги, если не понадобятся, или быстро их вернуть.
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Попросил выслать договор, чтобы мои юристы его прочитали, потому что я все документы согласовываю с ними. Банковские работники неохотно, но прислали. Что выяснилось:
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— Сроки договоров по кредиту и по ипотеке не совпадают. После возврата денег банк 3 года может не снимать ипотеку с недвижимости;
— Даже при единоразовой просрочке возможно обращение взыскания на имущество;
— Банк может самостоятельно изменить сумму кредитной линии;
— В начале договора вместо 15,35% годовых написано 16,32%. Видимо, решили подогнать под моё любимое число 16;
— Досрочное расторжение договоров кредитной линии и ипотеки возможно только по соглашению сторон.
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Ещё около 15 существенных пунктов, которые защищают лишь интересы банка.
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Какие выводы сделал?
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— Работать с банками утомительно и долго. Если деньги нужны быстро, вы их не получите;
— До подписания договора банк может изменить процентную ставку;
— Без юристов ничего подписывать нельзя — банки защищают только свои интересы.
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Я всё-таки нашёл способ взять займ. Дорого, но быстро. Возможность за короткий срок получить деньги и досрочно погасить кредит нивелирует высокий процент ставки. Это выгоднее, чем иметь дело с банком», — написал Малафеев на своей странице в «Фэйсбуке».
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