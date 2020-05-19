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Вячеслав Малафеев рассказал, как он пытался взять кредит в банке

Вячеслав Малафеев рассказал, как он пытался взять кредит в банке
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился историей, как он брал кредит.

«История одного кредита. Примерно полгода назад я решил взять кредит, чтобы вложить деньги в Любогорье. Хотел сделать искусственное футбольное поле, построить верёвочно-троллейный парк и иметь капитал для быстрых инвестиций. В результате вышла поучительная история.

Начал обзванивать банки: есть ли продукт для физических лиц и кредитная линия под залог имущества, какая ставка? Оказалось, для юридического лица взять кредит — нет проблем, а физлицу отказывают.

Но, удача! Один известный банк (не буду говорить название, чтобы не делать рекламу) согласился оформить кредитную линию на 30-40 млн под 11,5% годовых и залог коммерческого помещения.

Я собрал необходимые бумаги. Через месяц мне ответили, что кредитный комитет одобрил моё заявление, но нужно ещё раз привезти весь пакет документов.

Ближе к марту началась ситуация с коронавирусом. Банк в третий раз запросил те же документы и попросил поторопиться с их сбором, так как решение кредитного комитета скоро заканчивается. Привёз. Мне сообщили, что сумма уменьшается до 24 млн, а ставка поднимается до 15,5%. На логичный вопрос «Почему?» получил невнятные разъяснения о рисках. Объяснить связь между повышением годовых процентов и гарантией возврата сотрудники банка не смогли.

Столько времени и сил было потрачено на согласование и сбор документов, что решил не отступать. Тем более по кредитной линии можно не брать деньги, если не понадобятся, или быстро их вернуть.

Попросил выслать договор, чтобы мои юристы его прочитали, потому что я все документы согласовываю с ними. Банковские работники неохотно, но прислали. Что выяснилось:

— Сроки договоров по кредиту и по ипотеке не совпадают. После возврата денег банк 3 года может не снимать ипотеку с недвижимости;
— Даже при единоразовой просрочке возможно обращение взыскания на имущество;
— Банк может самостоятельно изменить сумму кредитной линии;
— В начале договора вместо 15,35% годовых написано 16,32%. Видимо, решили подогнать под моё любимое число 16;
— Досрочное расторжение договоров кредитной линии и ипотеки возможно только по соглашению сторон.

Ещё около 15 существенных пунктов, которые защищают лишь интересы банка.

Какие выводы сделал?

— Работать с банками утомительно и долго. Если деньги нужны быстро, вы их не получите;
— До подписания договора банк может изменить процентную ставку;
— Без юристов ничего подписывать нельзя — банки защищают только свои интересы.

Я всё-таки нашёл способ взять займ. Дорого, но быстро. Возможность за короткий срок получить деньги и досрочно погасить кредит нивелирует высокий процент ставки. Это выгоднее, чем иметь дело с банком», — написал Малафеев на своей странице в «Фэйсбуке».

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