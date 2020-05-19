В тульском «Арсенале» не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что команда возобновит тренировочный процесс завтра, 20 мая.

«Как и планировалось, сегодня все футболисты команды, тренерский штаб, персонал прошли тестирование на коронавирус. У нас нет ни одного положительного результата теста, все здоровы и готовы приступить к работе. При соблюдении всех медицинских рекомендаций и требований команда с завтрашнего дня возобновляет тренировки и начинает подготовку к оставшимся играм чемпионата. Сейчас работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернулись в Россию Бауэр и Лодыгин. Надеемся, это произойдёт в ближайшие дни», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Из-за пандемии коронавируса были приостановлены многие спортивные турниры. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 4,9 млн случаев заражения коронавирусом. Зарегистрировано более 320 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечились более 1,9 млн.