Защитник «Валенсии» Пиччини перенёс операцию на колене

Защитник «Валенсии» и сборной Италии Кристиано Пиччини перенёс операцию на колене с целью удаления хирургического материала, использовавшегося после перелома коленной чашечки игрока в 2019 году.



«Привет всем! Как вы уже знаете, я перенёс операцию, целью которой было удаление пластин и винтов, вживлённых мне при восстановлении коленной чашечки. Просто хотел сообщить, что операция прошла хорошо и я доволен.



Я планировал эту операцию с первого дня реабилитации, потому что знал, что рано или поздно нужно будет это всё удалить. Последние 2-3 недели они начали мне сильно мешать и не позволяли тренироваться. И мы совместно с тренерским штабом и медицинским персоналом клуба решили, что сейчас лучшее время это сделать», — приводит слова Пиччини официальный сайт «Валенсии».

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