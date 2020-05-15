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Денис Черышев обратился к фанатам «Валенсии»

Денис Черышев обратился к фанатам «Валенсии»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев выступил с обращением к болельщикам команды.

«В первую очередь спасибо вам за поддержку, которую мы ощущали на протяжении всего периода изоляции. Это трудное время для всех, а для болельщиков оно ещё тяжелее, потому что они не могут пойти и посмотреть, как играет их команда, насладиться футболом. Хочу поддержать их и пожелать стойкости. Пускай они будут с нами, находясь дома, насколько это возможно.

Для нас болельщики очень важны. В чемпионате Испании мы не потерпели ни одного поражения на своём поле. Но ситуация такая, какая есть, и мы должны к ней адаптироваться и побеждать. Сейчас это самое важное. Верю, что вскоре проблема будет решена и мы вновь сможем сыграть перед нашими болельщиками», — цитирует Черышева El Desmarque.

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