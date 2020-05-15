Денис Черышев обратился к фанатам «Валенсии»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев выступил с обращением к болельщикам команды.
«В первую очередь спасибо вам за поддержку, которую мы ощущали на протяжении всего периода изоляции. Это трудное время для всех, а для болельщиков оно ещё тяжелее, потому что они не могут пойти и посмотреть, как играет их команда, насладиться футболом. Хочу поддержать их и пожелать стойкости. Пускай они будут с нами, находясь дома, насколько это возможно.
Для нас болельщики очень важны. В чемпионате Испании мы не потерпели ни одного поражения на своём поле. Но ситуация такая, какая есть, и мы должны к ней адаптироваться и побеждать. Сейчас это самое важное. Верю, что вскоре проблема будет решена и мы вновь сможем сыграть перед нашими болельщиками», — цитирует Черышева El Desmarque.
- 15 мая 2020
-
17:18
-
16:51
-
16:49
-
16:45
-
16:44
-
16:36
-
16:14
-
16:11
-
16:00
-
15:51
-
15:47
-
15:41
-
15:36
-
15:35
-
15:34
-
15:31
-
15:26
-
15:20
-
15:13
-
15:13
-
15:07
-
15:06
-
14:59
-
14:57
-
14:53
-
14:53
-
14:51
-
14:48
-
14:48
-
14:42
-
14:38
-
14:37
-
14:34
-
14:27
-
14:27