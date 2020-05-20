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#ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Викторией Лопырёвой — в 17:30

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Все турниры
  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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#ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Викторией Лопырёвой — в 17:30
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.

Новый инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 20 мая, начало — в 17:30 мск.

К нам в виртуальные гости придёт российская телеведущая, фотомодель, посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырёва. С ней пообщается журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!

Смотрите интервью с Викторией Лопырёвой на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».

В качестве посла чемпионата мира—2018, который состоялся в России, Лопырёва приняла участие в жеребьёвке турнира, проходившей в Кремле. Посетила с официальными визитами Англию, Францию, Аргентину, Бразилию, Марокко, Турцию и Египет.

Виктория Лопырёва организовала лотерею с целью помочь девочке из Осетии
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