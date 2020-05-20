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Хавбеку «Спартака» Алексу Кралу устроили вечеринку на катере перед возвращением в Россию

Хавбеку «Спартака» Алексу Кралу устроили вечеринку на катере перед возвращением в Россию
Футбол / РПЛ 0

Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео с вечеринкой перед возвращением в Россию.

На видео футболист вместе со своей девушкой поднимается на борт катера, где уже находятся его друзья. На столе каюты видны кальян и бутылки с пивом. «Сюрприз на день рождения перед вылетом», — подписал Крал видеоролик.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

19 мая Кралу исполнилось 22 года. Крал перешёл в «Спартак» в сентябре 2019 года из пражской «Славии». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги (11 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил три жёлтые карточки.

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