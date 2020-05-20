Нелепая причёска Мане, кудри Фирмино и фанаты-шпионы. Фото закрытой тренировки «Ливерпуля»

Английская Премьер-лига сделала первый шаг к возвращению после паузы, объявленной из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Англии, как практически и все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за распространения COVID-19. В дальнейшем лига дала понять, что настроена доиграть сезон. Аналогичной позиции придерживается большинство клубов первенства.
С 19 мая команды возобновили тренировки на своих базах. Решение было принято по итогам голосования владельцев клубов. При этом занятия будут проходить с ограничениями – футболисты смогут работать в небольших группах, соблюдая дистанцию.
Так, сегодня после длительного перерыва провёл закрытую тренировку «Ливерпуль», собравшись небольшими группами на базе клуба.
Некоторых футболистов не узнать после карантина — Садио Мане и Роберто Фирмино кардинально сменили причёски. Эти и другие фото — в подборке «Чемпионата».
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