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Сейду Думбия рассказал, что жалеет о переходе из ЦСКА в «Рому»

Сейду Думбия рассказал, что жалеет о переходе из ЦСКА в «Рому»
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия рассказал, что он жалеет об уходе из московского клуба в 2015 году и не исключает вероятности возвращения.

«Я провёл в России много лет и выиграл несколько важных трофеев. Конечно, ЦСКА для меня — особенная команда. Но я бы не стал говорить, что это главный клуб в моей карьере. Мне довелось играть в разных странах, завоёвывать титулы и там. К примеру, в Швейцарии. Но при этом я никогда не забуду ЦСКА.

Учитывая, как сложились обстоятельства, было бы лучше остаться в ЦСКА в 2015 году. Но в карьере любого футболиста бывают моменты, когда нужно решиться на какой-то шаг. И не всегда он бывает верным. Это жизнь.

Как я уже сказал, ЦСКА остаётся для меня особенным клубом. Возможно, я и вернусь. В мире и в футболе в частности нет ничего невозможного", — приводит слова Думбия «Российская газета».

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