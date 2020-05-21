Агент Гарета Бэйла назвал слухи о переходе его клиента в клуб MLS «мусором»

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, прокомментировал слухи, связывающий переход его клиента в один из клубов MLS.

По словам Джонатана Барнетта, Гарет Бэйл не собирается переезжать в США и даже не думает об игре в MLS на данном этапе, хотя, безусловно, учитывая, как развивается спорт в регионе, в дальнейшем он готов рассмотреть предложения оттуда.

Ранее слухи связывали валлийца с переходом в клуб MLS «Интер Майами», совладельцем которого является известный в прошлом футболист Дэвид Бэкхэм. Однако агент Бэйла раскритиковал слухи о переходе в данный клуб, назвав их «мусором».

Издание The Athletic подтверждает, что клуб из Флориды был одним из главных претендентов на подписание Бэйла, отчасти из-за стремления владельцев, а также из-за большого количества гольф-клубов, расположенных в штате. Другим явно важным фактором в любых переговорах являются хорошие отношения между бывшим игроком «Реала» Дэвидом Бекхэмом и президентом клуба Флорентино Пересом.

Гарет выступает за «Реал» с 2013 года. Вместе со «сливочными» валлиец завоевал один титул испанской Примеры и четыре раза выиграл Лигу чемпионов. Соглашение футболиста с мадридцами рассчитано до завершения сезона-2021/2022. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором двух забитых мячей и отдал две результативные передачи.