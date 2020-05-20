«Реал» предложил Гарета Бэйла клубу MLS

Руководство мадридского «Реал» хочет расстаться с нападающим Гаретом Бэйлом. Недавно «сливочные» пытались продать 30-летнего валлийца неназванному клубу североамериканской лиги MLS, сообщает AS со ссылкой на The Athletic.
Речь идёт о команде, выступающей в Восточной конференции. «Реалу» ответили отказом, посколько финансовые требования Бэйла слишком велики. По действующему контракту форвард получает примерно € 15 млн в год и он не намерен идти на большие уступки при переходе в другой клуб.
Гарет выступает за «Реал» с 2013 год. Вместе со «сливочными» валлиец завоевал один титул испанской Примеры и четыре раза выиграл Лигу чемпионов. Соглашение футболиста с мадридцами рассчитано до завершения сезона-2021/2022.
В нынешней кампании Бэйл записал в свой актив 2 гола и 2 результативные передачи в 14 матчах чемпионата Испании.
- 20 мая 2020
-
15:52
-
15:38
-
15:06
-
15:03
-
14:23
-
14:16
-
13:56
-
13:48
-
13:19
-
13:12
-
13:01
-
12:50
-
12:20
-
12:05
-
11:52
-
11:28
-
11:16
-
11:06
-
10:53
-
10:51
-
10:25
-
10:24
-
10:07
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:49
-
09:35
-
09:34
-
08:30
-
08:22
-
07:46
-
07:33
-
07:16
-
07:01