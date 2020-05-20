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«Реал» предложил Гарета Бэйла клубу MLS

«Реал» предложил Гарета Бэйла клубу MLS
Футбол / Испания 0

Руководство мадридского «Реал» хочет расстаться с нападающим Гаретом Бэйлом. Недавно «сливочные» пытались продать 30-летнего валлийца неназванному клубу североамериканской лиги MLS, сообщает AS со ссылкой на The Athletic.

Речь идёт о команде, выступающей в Восточной конференции. «Реалу» ответили отказом, посколько финансовые требования Бэйла слишком велики. По действующему контракту форвард получает примерно € 15 млн в год и он не намерен идти на большие уступки при переходе в другой клуб.

Гарет выступает за «Реал» с 2013 год. Вместе со «сливочными» валлиец завоевал один титул испанской Примеры и четыре раза выиграл Лигу чемпионов. Соглашение футболиста с мадридцами рассчитано до завершения сезона-2021/2022.

В нынешней кампании Бэйл записал в свой актив 2 гола и 2 результативные передачи в 14 матчах чемпионата Испании.

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