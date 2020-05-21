«Спасибо, Ариц». Стадион «Атлетика» попрощался с Адурисом

Вчера, 20 мая, 39-летний нападающий «Атлетик» (Бильбао) Ариц Адурис объявил о завершении игровой карьеры. Вечером этого же дня на стадионе «Сан-Мамес», на котором проводит домашние матчи баскский клуб, появился трогательный текст с благодарностью форварду.

«Сан-Мамес» загорается, чтобы попрощаться с нашей легендой – Арицом Адурисом. Спасибо, Ариц!!», — гласит запись в «Твиттере» клуба.

Видео доступно в «твиттере» «Атлетика».

Адурис выступал за «Атлетик» с 2002 по 2003 и с 2006 по 2008 год, после чего защищал цвета «Бургоса», «Вальядолида», «Мальорки» и «Валенсии». Затем он снова вернулся в команду из Бильбао. За сборную Испании Адурис провёл 13 матчей, забил два гола.



Адурис — лучший бомбардир «Атлетика» в XXI веке. Адурис сыграл за баскский клуб 405 матчей, забил 172 гола, отдал 49 результативных передач.