«Бонни и Клайд». Девушка Неймара опубликовала совместное фото для GQ

Девушка нападающего «ПСЖ» Неймара Наталия Барулич опубликовала в «Инстаграме» совместное фото с футболистом, сделанное для GQ Russia.

«Бонни и Клайд внутри нашей статьи для GQ», — прокомментировала Наталия свой пост.



Ранее сам Неймар также публиковал фото для GQ Russia, а Барулич прокомментировала его, написав «Самый красивый в мире».



Напомним, что Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте 28-летнего бразильца в качестве отступных.



Чемпионат Франции завершён досрочно, «ПСЖ» объявлен чемпионом. Теперь команде Томаса Тухеля предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов, этот турнир УЕФА планирует возобновить в августе.