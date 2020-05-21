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«Бонни и Клайд». Девушка Неймара опубликовала совместное фото для GQ

«Бонни и Клайд». Девушка Неймара опубликовала совместное фото для GQ
Футбол / Франция 0

Девушка нападающего «ПСЖ» Неймара Наталия Барулич опубликовала в «Инстаграме» совместное фото с футболистом, сделанное для GQ Russia.

«Бонни и Клайд внутри нашей статьи для GQ», — прокомментировала Наталия свой пост.

Ранее сам Неймар также публиковал фото для GQ Russia, а Барулич прокомментировала его, написав «Самый красивый в мире».

Напомним, что Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте 28-летнего бразильца в качестве отступных.

Чемпионат Франции завершён досрочно, «ПСЖ» объявлен чемпионом. Теперь команде Томаса Тухеля предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов, этот турнир УЕФА планирует возобновить в августе.

Неймар опубликовал фото, сделанное для GQ Russia
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