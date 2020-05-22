Экс-игрок ЦСКА Понтус Вернблум ведёт переговоры о расторжении контракта с ПАОКом

33-летний шведский экс-полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум ведёт переговоры о досрочном расторжении контракта с греческим ПАОКом, сообщает шведское издание SportExpressen.

Шведский полузащитник стал игроком греческого клуба в августе 2018 года и уже в первый сезон стал чемпионом Греции. Однако, из-за травм Вернблум за 2 года пропустил 62 игры или 528 дней, являясь при этом одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Теперь, когда в мировой экономике кризис разразился кризис, ПАОК является одним из клубов, сильно пострадавших в финансовом отношении. Поэтому клуб принял решение сделать первые шаги в попытке разорвать действующее до лета 2021 года соглашении с 33-летним игроком.

ПАОК сделал первоначальное предложение игроку, но стороны ещё не пришли к соглашению. Сообщается, что, если контракт будет разорван, то Понтус Вернблум с большой долей вероятность вернётся на родину в шведский «Гётеборг».

С лета 2018 года Понтус Вернблум принял участие в 16 матчах за ПАОК, в которых отметился одним забитым мячом.

Напомним, Понтус Вернблум стал игроком ЦСКА в январе 2012 года, перейдя из нидерландского «АЗ Алкмар» за € 3 млн. За 6 лет в клубе он провёл 224 встречи, забив 22 мяча и отдав 18 результативных передач. В составе «армейцев» швед стал трёхкратным чемпионом России, двухкратным обладателем Суперкубка России и победителем Кубка России.