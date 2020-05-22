Санчес, Рабьо и Годин попали в сборную худших трансферов чемпионата Италии

Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport составило символическую сборную самых неудачных трансферов клубов Серии А в период с 2018 по 2020 год.

Вратарскую позицию занял 23-летний итальянский голкипер «Наполи» Алекс Мерет, оцениваемый в € 30 млн.

В линию обороны были включены такие игроки, как Леонардо Спинаццола («Рома», € 23,5 млн), Диего Годин («Интер», € 5 млн), Денис Вавро («Лацио», € 10 млн) и Антонио Баррека («Дженоа», € 10 млн).

В полузащите оказались такие известные игроки: Лукас Пакета («Милан», € 30 млн), Адриен Рабьо («Ювентус», € 20 млн), Хавьер Пасторе («Рома», € 10 млн).

Трио в нападении выглядит следующим образом: Симоне Верди («Торино», € 20 млн), Алексис Санчес («Интер», € 27,5 млн) и Ирвинг Лосано («Наполи», € 35 млн).

Символическая сборная худших трансферов клубов чемпионата Италии с 2018 по 2020 год. Фото: Gazzetta.it.

Команда была собрана под схему 4-4-3, а её общая трансферная стоимость оценивается в € 221 млн.