Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Санчес, Рабьо и Годин попали в сборную худших трансферов чемпионата Италии

Санчес, Рабьо и Годин попали в сборную худших трансферов чемпионата Италии
Футбол / Италия 0

Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport составило символическую сборную самых неудачных трансферов клубов Серии А в период с 2018 по 2020 год.

Вратарскую позицию занял 23-летний итальянский голкипер «Наполи» Алекс Мерет, оцениваемый в € 30 млн.

В линию обороны были включены такие игроки, как Леонардо Спинаццола («Рома», € 23,5 млн), Диего Годин («Интер», € 5 млн), Денис Вавро («Лацио», € 10 млн) и Антонио Баррека («Дженоа», € 10 млн).

В полузащите оказались такие известные игроки: Лукас Пакета («Милан», € 30 млн), Адриен Рабьо («Ювентус», € 20 млн), Хавьер Пасторе («Рома», € 10 млн).

Трио в нападении выглядит следующим образом: Симоне Верди («Торино», € 20 млн), Алексис Санчес («Интер», € 27,5 млн) и Ирвинг Лосано («Наполи», € 35 млн).

Символическая сборная худших трансферов клубов чемпионата Италии с 2018 по 2020 год.

Символическая сборная худших трансферов клубов чемпионата Италии с 2018 по 2020 год.

Фото: Gazzetta.it.

Команда была собрана под схему 4-4-3, а её общая трансферная стоимость оценивается в € 221 млн.

«Арсенал» и «Эвертон» ведут переговоры с «Ювентусом» о трансфере Адриена Рабьо
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020