Санчес, Рабьо и Годин попали в сборную худших трансферов чемпионата Италии

Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport составило символическую сборную самых неудачных трансферов клубов Серии А в период с 2018 по 2020 год.
Вратарскую позицию занял 23-летний итальянский голкипер «Наполи» Алекс Мерет, оцениваемый в € 30 млн.
В линию обороны были включены такие игроки, как Леонардо Спинаццола («Рома», € 23,5 млн), Диего Годин («Интер», € 5 млн), Денис Вавро («Лацио», € 10 млн) и Антонио Баррека («Дженоа», € 10 млн).
В полузащите оказались такие известные игроки: Лукас Пакета («Милан», € 30 млн), Адриен Рабьо («Ювентус», € 20 млн), Хавьер Пасторе («Рома», € 10 млн).
Трио в нападении выглядит следующим образом: Симоне Верди («Торино», € 20 млн), Алексис Санчес («Интер», € 27,5 млн) и Ирвинг Лосано («Наполи», € 35 млн).
Символическая сборная худших трансферов клубов чемпионата Италии с 2018 по 2020 год.
Фото: Gazzetta.it.
Команда была собрана под схему 4-4-3, а её общая трансферная стоимость оценивается в € 221 млн.
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