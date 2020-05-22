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Глеб и Чигринский — в числе худших трансферов в карьере Гвардиолы по версии Give Me Sport

Глеб и Чигринский — в числе худших трансферов в ка
Глеб и Чигринский — в числе худших трансферов в карьере Гвардиолы по версии Give Me Sport
Футбол 0

Портал Give Me Sport составил рейтинг самых неудачных трансферов в тренерской карьере Хосепа Гвардиолы.

Худшим трансфером признан переход шведа Златана Ибрагимовича из миланского «Интера» в «Барселону» 2009 году. На втором месте — подписание белоруса Александра Глеба из «Арсенала» (2008), на третьем — переход украинца Дмитрия Чигринского из донецкого «Шахтёра» (2009).

10 худших трансферов в карьере Гвардиолы по версии Give me Sport
1. Златан Ибрагимович («Интер» — «Барселона», 2009)
2. Александр Глеб («Арсенал» — «Барселона», 2008)
3. Дмитрий Чигринский («Шахтёр» — «Барселона», 2009)
4. Клаудио Браво («Барселона» — «Манчестер Сити», 2016)
5. Нолито («Сельта» — «Манчестер Сити», 2016)
6. Кейррисон («Палмейрас» — «Барселона», 2009)
7. Мартин Касерес («Вильярреал» — «Барселона», 2008)
8. Джон Стоунс («Эвертон» — «Манчестер Сити», 2016)
9. Ян Тильман Кирхгофф («Майнц» — «Бавария», 2013)
10. Данило («Реал» — «Манчестер Сити», 2017).

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