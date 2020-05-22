Глеб и Чигринский — в числе худших трансферов в карьере Гвардиолы по версии Give Me Sport

Портал Give Me Sport составил рейтинг самых неудачных трансферов в тренерской карьере Хосепа Гвардиолы.
Худшим трансфером признан переход шведа Златана Ибрагимовича из миланского «Интера» в «Барселону» 2009 году. На втором месте — подписание белоруса Александра Глеба из «Арсенала» (2008), на третьем — переход украинца Дмитрия Чигринского из донецкого «Шахтёра» (2009).
10 худших трансферов в карьере Гвардиолы по версии Give me Sport
1. Златан Ибрагимович («Интер» — «Барселона», 2009)
2. Александр Глеб («Арсенал» — «Барселона», 2008)
3. Дмитрий Чигринский («Шахтёр» — «Барселона», 2009)
4. Клаудио Браво («Барселона» — «Манчестер Сити», 2016)
5. Нолито («Сельта» — «Манчестер Сити», 2016)
6. Кейррисон («Палмейрас» — «Барселона», 2009)
7. Мартин Касерес («Вильярреал» — «Барселона», 2008)
8. Джон Стоунс («Эвертон» — «Манчестер Сити», 2016)
9. Ян Тильман Кирхгофф («Майнц» — «Бавария», 2013)
10. Данило («Реал» — «Манчестер Сити», 2017).
- 22 мая 2020
-
12:09
-
12:00
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:48
-
11:43
-
11:35
-
11:33
-
11:32
-
11:30
-
11:19
-
11:09
-
10:53
-
10:08
-
10:03
-
09:43
-
09:31
-
09:22
-
08:30
-
07:57
-
07:13
-
05:29
-
04:43
-
03:19
-
03:00
-
02:47
-
02:03
-
01:01
-
00:51
-
00:33
-
00:09
- 21 мая 2020
-
23:57
-
23:54
-
23:37