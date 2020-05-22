«Были громкие имена». Кикнадзе рассказал, как «Локомотив» выбирал главного тренера

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о процессе выбора нового главного тренера. В конце мая Юрия Сёмина на этом посту сменит Марко Николич.



«Моя ли креатура Николич? За полгода у меня было порядка 18 фамилий в списке – я посчитал, когда развернулась оживлённая дискуссия. С большей частью из них я встречался лично или вёл переговоры с агентами. Среди них были громкие имена, но в конечном итоге остановились на трёх. Они и Юрий Палыч были предложены совету директоров с моими рекомендациями.



Марко – яркий человек. Молодой – ему 40 лет, из них 17 он тренирует. Зарекомендовал себя как амбициозный – в хорошем смысле этого слова – смелый, хорошо разбирающийся в вопросах тактики, атакующий, что для меня было важно. Он получил положительные отзывы из Испании, Англии, Сербии и России. Я нашёл возможность трижды с ним повстречаться. Та философия, которую он исповедует, близка той, что исповедую я.



Команды Николича возрастные и он везде любит подписывать контракт с Лазовичем? У него действительно очень хорошие отношения с Лазовичем, мы обсуждали его кандидатуру для работы в тренерском штабе. Посмотрите повнимательнее, где играют воспитанники Николича, – они есть во всех пяти топовых чемпионатах. Причём ребята, которые выходили от него молодыми. Для нас это тоже было важно.



Думаю, что футбол при нём будет более осмысленным. Сейчас игра в обороне – сильная сторона нашего клуба, мы умеем «сушить». При этом определённые изменения, которые произошли после неудачного матча с «Атлетико» в Лиге Европы почти три года назад, заставили играть в более плотный футбол. Но это привело к проблемам в обороне», — сказал Кикнадзе в эфире канала «Россия 24».

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