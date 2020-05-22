Главный тренер «Оренбурга» Емельянов покинул клуб

«Оренбург» не продлит контракт с главным тренером Константином Емельяновым, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Исполняющим обязанности тренера был назначен Ильшат Айткулов.

«Оренбург» не продлит контракт с главным тренером Константином Емельяновым. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильшат Айткулов. Руководство «Оренбурга» благодарит Константина Владиленовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», — сказано в заявлении.

Емельянов возглавил «Оренбург» в декабре 2019 года, сменив на этом посту Владимира Федотова.

Сезон Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте и возобновится 21 июня. «Оренбург», набрав 23 очка в 22 матчах, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.